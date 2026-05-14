Είναι η αυτοχειρία «μεταδοτική»; Η ψυχολόγος εξηγεί την σκληρή αλήθεια για τις αυτοκτονίες εφήβων
Η ψυχολόγος Λίζα Βάρβογλη εξηγεί γιατί ο τρόπος που μιλάμε δημόσια για την αυτοχειρία στους εφήβους μπορεί να επηρεάσει τα πιο ευάλωτα παιδιά
Στην ανάγκη να μιλάμε με γνώση, ψυχραιμία και μεγάλη υπευθυνότητα για την αυτοχειρία, ιδιαίτερα όταν αφορά εφήβους, στέκεται η ψυχολόγος Λίζα Βάρβογλη, επισημαίνοντας μια δύσκολη αλλά επιστημονικά τεκμηριωμένη πραγματικότητα: η αυτοκτονία μπορεί, υπό συγκεκριμένες συνθήκες, να λειτουργήσει «μεταδοτικά» σε ψυχολογικό και κοινωνικό επίπεδο.
Όπως εξηγεί σε ανάρτησή της στο Facebook, η «μετάδοση» δεν έχει φυσικά την έννοια μιας λοίμωξης, αλλά αφορά τον τρόπο με τον οποίο ευάλωτοι έφηβοι μπορεί να επηρεαστούν από την έκθεση σε μια αυτοκτονία συνομηλίκου, φίλου, συμμαθητή, προσώπου που θαυμάζουν ή ακόμη και κάποιου που βλέπουν συχνά στα κοινωνικά δίκτυα. Σε τέτοιες περιπτώσεις, ο κίνδυνος εμφάνισης αυτοκτονικού ιδεασμού ή απόπειρας μπορεί να αυξηθεί σημαντικά.
