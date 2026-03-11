Με ιδιωτικό ιατρείο 1 στους 10 γιατρούς του ΕΣΥ – Αποκλειστικά στοιχεία του ygeiamou για το 2026
Με ιδιωτικό ιατρείο 1 στους 10 γιατρούς του ΕΣΥ – Αποκλειστικά στοιχεία του ygeiamou για το 2026
Οι αιτήσεις γιατρών του ΕΣΥ για άσκηση ιδιωτικού έργου αυξήθηκαν το 2026, με αξιοσημείωτη αύξηση στους γιατρούς της ΠΦΥ
Αυξάνονται οι γιατροί του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ) που ανοίγουν ιδιωτικό ιατρείο, μετά τη δυνατότητα που τους έχει δοθεί για παράλληλη απασχόληση και στον ιδιωτικό τομέα. Όπως προκύπτει από τα πιο πρόσφατα στατιστικά στοιχεία που έχει στη διάθεσή του το ygeiamou, οι αιτήσεις των γιατρών για άσκηση ιδιωτικού έργου το πρώτο εξάμηνο του 2026 αυξήθηκαν στο 13%, σε σχέση με 10% που ήταν το 2025. Η αύξηση, μάλιστα, είναι εντυπωσιακή σε ό,τι αφορά στους γιατρούς της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ).
Πιο αναλυτικά, 2.775 γιατροί των δημόσιων νοσοκομείων αιτήθηκαν για να ανοίξουν ιδιωτικό ιατρείο ή να ασκήσουν ιδιωτικό έργο το πρώτο εξάμηνο του 2026. Από αυτές τις αιτήσεις, οι 797 είναι αρχικές και οι 1.978 αιτήσεις για ανανέωση προηγούμενης άδειας. Στην ΠΦΥ, δηλαδή τα Κέντρα Υγείας και τις ΤΟΜΥ, έγιναν 587 αιτήσεις, εκ των οποίων οι 245 είναι αρχικές και οι 342 για ανανέωση προηγούμενης άδειας.
