Μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να κάνει διαλογή ασθενών στα Επείγοντα; Τι δείχνει μεγάλη ελληνική μελέτη
Οι ερευνητές συνέκριναν τις αποφάσεις 7 γλωσσικών μοντέλων με εκείνες των γιατρών για 39.375 περιστατικά - Πού είχαν τις καλύτερες επιδόσεις και πού υστερούσαν
Τα Μεγάλα Γλωσσικά Μοντέλα (LLMs) -προηγμένα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης (AI) που χρησιμοποιούν νευρωνικά δίκτυα με δισεκατομμύρια παραμέτρους για την επεξεργασία, κατανόηση και δημιουργία φυσικής γλώσσας- έρχονται όλο και πιο συχνά στο προσκήνιο ως δυνητικοί «βοηθοί» στη λήψη κλινικών αποφάσεων. Το κρίσιμο ερώτημα, όμως, είναι αν μπορούν να σταθούν εκεί όπου ο χρόνος μετράει: Στη διαλογή των ασθενών στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ), δηλαδή στην πρώτη εκτίμηση του πόσο επείγον είναι ένα περιστατικό και πού πρέπει να κατευθυνθεί.
Σ’ αυτό το ερώτημα επιχειρεί να απαντήσει μεγάλη αναδρομική μελέτη από πανεπιστημιακό νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, η οποία υπέβαλε τα γλωσσικά μοντέλα σε «τεστ πραγματικής ζωής», συγκρίνοντας τις απαντήσεις τους με τις αποφάσεις γιατρών που έκαναν τη διαλογή.
