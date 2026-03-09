Τα νέα φάρμακα κατά της παχυσαρκίας δρουν και κατά των εθισμών – Ένας ερευνητής εξηγεί

Μπορούν τα φάρμακα για την παχυσαρκία να βοηθήσουν και στις εξαρτήσεις; Ένας επιστήμονας αναλύει πώς αυτά τα φάρμακα αυτά μπορούν να επηρεάσουν τους μηχανισμούς του εθισμού