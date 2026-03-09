Τα νέα φάρμακα κατά της παχυσαρκίας δρουν και κατά των εθισμών – Ένας ερευνητής εξηγεί
Μπορούν τα φάρμακα για την παχυσαρκία να βοηθήσουν και στις εξαρτήσεις; Ένας επιστήμονας αναλύει πώς αυτά τα φάρμακα αυτά μπορούν να επηρεάσουν τους μηχανισμούς του εθισμού
Όσοι παλεύουν με τους εθισμούς, από τον τζόγο μέχρι το κάπνισμα και το αλκοόλ, αντιμετωπίζουν ακόμα ένα βασικό πρόβλημα: πολλοί από αυτούς δεν έχουν καμία εγκεκριμένη θεραπεία. Τα λίγα φάρμακα που υπάρχουν χρησιμοποιούνται ελάχιστα, και κανένα δεν λειτουργεί για όλες τις ουσίες. Την ίδια στιγμή, μια απροσδόκητη παρατήρηση από την καθημερινή κλινική πρακτική φαίνεται να ανοίγει ένα νέο πεδίο έρευνας: τα φάρμακα κατά της παχυσαρκίας ίσως μειώνουν την επιθυμία για εθιστικές ουσίες.
«Ένας ασθενής μου, προσπαθούσε να κόψει το κάπνισμα για πάνω από μια δεκαετία. Αφού ξεκίνησε ένα φάρμακο GLP-1 για τον διαβήτη, έχασε το ενδιαφέρον του, χωρίς άλλη προσπάθεια. Ένας άλλος ασθενής που έπαιρνε ένα από αυτά τα φάρμακα για απώλεια βάρους μου είπε ότι το αλκοόλ έχασε την έλξη του – μετά από χρόνια αποτυχημένων προσπαθειών να σταματήσει» λέει ο σε άρθρο του στο The Conversation ο Δρ. Ziyad Al-Aly, Κλινικός επιδημιολόγος στο Πανεπιστήμιο της Washington στο St. Louis.
