Κάνε 50 άλματα κάθε πρωί και δες τι θα συμβεί στο μεταβολισμό σου – Ο ειδικός μιλά για τα οφέλη της νέας μόδας
Κάνε 50 άλματα κάθε πρωί και δες τι θα συμβεί στο μεταβολισμό σου – Ο ειδικός μιλά για τα οφέλη της νέας μόδας

Χάρη στα social media, τα «50 άλματα κάθε πρωί» έγιναν viral. Πόσο, όμως, βοηθούν πραγματικά μεταβολισμό και φυσική κατάσταση και ποιοι κινδυνεύουν από τραυματισμό σύμφωνα με τους ειδικούς;

Μαρία Κοτοπούλη
Ένα νέο fitness trend έχει κατακλύσει τα social media και προτρέπει τους χρήστες να ξεκινούν τη μέρα τους με 50 επιτόπια άλματα, για την καλή λειτουργία του λεμφικού συστήματος. Τα βίντεο που συνοδεύουν την τάση υπόσχονται εντυπωσιακά οφέλη: «ενεργοποίηση του καρδιαγγειακού συστήματος», «βελτίωση της λεμφικής ροής», «ενίσχυση του μεταβολισμού» και ακόμη και «αποτοξίνωση».

Πόση αλήθεια κρύβεται πίσω από αυτούς τους ισχυρισμούς;

Μαρία Κοτοπούλη
