Νέο επικίνδυνο challenge με παυσίπονα χάπια στα social media – Τι να προσέξετε
Νέο επικίνδυνο challenge με παυσίπονα χάπια στα social media – Τι να προσέξετε

Η υπερδοσολογία μπορεί να προκαλέσει μη αναστρέψιμη ηπατική βλάβη, προειδοποιούν οι ειδικοί, ενώ ήδη καταγράφονται περιστατικά στην Ευρώπη - Ποια τα ανησυχητικά συμπτώματα

Σαβίνα Αποστολοπούλου
Οι υγειονομικές αρχές σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για το λεγόμενο «paracetamol challenge», μια επικίνδυνη τάση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που φέρεται να ενθαρρύνει εφήβους να καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες παρακεταμόλης.

Παρότι οι αναφορές για την πρόκληση κυκλοφορούν ήδη από το 2015, παραμένει ασαφές πόσο διαδεδομένη είναι στην πράξη. Αναζητήσεις του όρου στο TikTok αποδίδουν κυρίως περιεχόμενο από επαγγελματίες υγείας και ειδησεογραφικά μέσα που προειδοποιούν για τους κινδύνους, και όχι βίντεο συμμετοχής.

