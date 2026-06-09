Ενώνουν δυνάμεις οι παιδίατροι της χώρας – Τι θα προσφέρει ο νέος φορέας
Ενώνουν δυνάμεις οι παιδίατροι της χώρας – Τι θα προσφέρει ο νέος φορέας
Ιδιώτες, πανεπιστημιακοί και νοσοκομειακοί παιδίατροι προχωρούν στη δημιουργία Εθνικού Φορέα Παιδιατρικής Ελλάδος (ΕΦΟΠΕ), με στόχο την ενιαία και ισότιμη εκπροσώπηση όλων των παιδιάτρων της χώρας
Τις δυνάμεις τους ενώνουν ιδιώτες παιδίατροι, Καθηγητές παιδιατρικής και παιδίατροι των δημόσιων νοσοκομείων δημιουργώντας ένα νέο κοινό φορέα για την Παιδιατρική.
«Τα τελευταία χρόνια, σε όλο και περισσότερους από εμάς ωρίμαζε η σκέψη ότι η Παιδιατρική χρειάζεται μια καθολική εκπροσώπηση, ικανή να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τα μεγάλα προβλήματα σε όλους τους χώρους της ειδικότητάς μας. Όχι μόνο τα επιστημονικά, αλλά και τα επαγγελματικά και θεσμικά. Σκεφτήκαμε ότι η ένωση όλων των Παιδιάτρων κάτω από έναν κοινό φορέα θα μπορούσε να μας δώσει ακριβώς αυτή τη δυνατότητα και αυτή τη δύναμη: να αποκτήσουμε πιο ισχυρή φωνή, μεγαλύτερη ενότητα και ουσιαστικότερη παρουσία», αναφέρουν στην ανακοίνωσή τους οι εμπνευστές του υπό ίδρυση Εθνικού Φορέα Παιδιατρικής Ελλάδος (ΕΦΟΠΕ).
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«Τα τελευταία χρόνια, σε όλο και περισσότερους από εμάς ωρίμαζε η σκέψη ότι η Παιδιατρική χρειάζεται μια καθολική εκπροσώπηση, ικανή να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τα μεγάλα προβλήματα σε όλους τους χώρους της ειδικότητάς μας. Όχι μόνο τα επιστημονικά, αλλά και τα επαγγελματικά και θεσμικά. Σκεφτήκαμε ότι η ένωση όλων των Παιδιάτρων κάτω από έναν κοινό φορέα θα μπορούσε να μας δώσει ακριβώς αυτή τη δυνατότητα και αυτή τη δύναμη: να αποκτήσουμε πιο ισχυρή φωνή, μεγαλύτερη ενότητα και ουσιαστικότερη παρουσία», αναφέρουν στην ανακοίνωσή τους οι εμπνευστές του υπό ίδρυση Εθνικού Φορέα Παιδιατρικής Ελλάδος (ΕΦΟΠΕ).
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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