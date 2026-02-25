ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Το παιχνίδι φέρνει πιο κοντά μητέρες με δίγλωσσα παιδιά
Το παιχνίδι φέρνει πιο κοντά μητέρες με δίγλωσσα παιδιά

Μελέτη με επικεφαλής Ελληνίδα ερευνήτρια κατέγραψε τη σημασία του παιχνιδιού στη συναισθηματική σύνδεση μητέρων με δίγλωσσα παιδιά

Σε ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον, όπου όλο και περισσότερα παιδιά μεγαλώνουν έχοντας δύο ή περισσότερες μητρικές γλώσσες, έρευνα του Πανεπιστημίου του Νότιγχαμ, με επικεφαλής Ελληνίδα ερευνήτρια, επιχειρεί να απαντήσει στο ερώτημα κατά πόσο η διγλωσσία επηρεάζει τη σύνδεση μεταξύ των μελών της οικογένειας, μελετώντας τη λειτουργία του εγκεφάλου μητέρων και των δίγλωσσων παιδιών τους.

Μια μητέρα παίζει με το δίγλωσσο παιδί της με τουβλάκια και αστείες φατσούλες επικοινωνώντας κάθε φορά σε διαφορετική γλώσσα. Μητέρα και παιδί χαμογελούν από ικανοποίηση για τα όσα δημιουργούν μαζί. Στην άκρη του δωματίου μια ομάδα ερευνητών παρατηρεί την αλληλεπίδρασή τους. Το ενδιαφέρον τους δεν εστιάζεται στις λέξεις που ανταλλάσσουν, αλλά στο κατά πόσο οι εγκέφαλοί τους συγχρονίζονται με τον ίδιο τρόπο όταν αλλάζει η γλώσσα επικοινωνίας.

