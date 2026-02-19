Πώς τα υπερεπεξεργασμένα απειλούν εξυπνάδα και IQ – Τι δείχνει έρευνα σε παιδιά

Νέα έρευνα δείχνει ότι η διατροφή στην ηλικία των 2 ετών θεωρείται καθοριστική για τη γνωστική ανάπτυξη χρόνια αργότερα, με τα υπερ-επεξεργασμένα να ανησυχούν ιδιαίτερα τους ειδικούς