Τα γεμάτα ζάχαρη ποτά αυξάνουν το άγχος και την ανησυχία στους νέους
Νέα συστηματική ανασκόπηση εντοπίζει σταθερή συσχέτιση μεταξύ καθημερινών διατροφικών επιλογών και αυξημένων συμπτωμάτων αγχώδους διαταραχής σε παιδιά και εφήβους
Μία νέα συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση ερευνητικών μελετών εντόπισε σταθερή σύνδεση ανάμεσα στην κατανάλωση ποτών με υψηλή περιεκτικότητα σε ζάχαρη και στα συμπτώματα άγχους μεταξύ παιδιών, εφήβων και νέων.
Πρόκειται για ευρήματα που δημοσιεύτηκαν πρόσφατα στο Journal of Human Nutrition and Dietetics και προέρχονται από ομάδα ερευνητών στην οποία συμμετείχε και προσωπικό του Bournemouth University.
Η ανάλυση, που βασίστηκε σε πολλά διαφορετικά ερευνητικά δεδομένα σχετικά με τη διατροφή και την ψυχική υγεία, κατέγραψε ότι οι νέοι που καταναλώνουν ποσά υψηλής ζάχαρης, όπως ανθρακούχα αναψυκτικά, ενεργειακά ποτά, χυμούς με πρόσθετη ζάχαρη, γλυκό τσάι και γλυκό καφέ – τείνουν να εμφανίζουν πιο έντονα συμπτώματα άγχους σε σύγκριση με όσους καταναλώνουν λιγότερα τέτοια ροφήματα.
