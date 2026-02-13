Ένα παιδί διαγιγνώσκεται με καρκίνο κάθε ημέρα – 4 στα 5 ξεπερνούν τη νόσο
Σήμερα 4 στα 5 παιδιά στην Ευρώπη επιτυγχάνουν πλήρη ίαση από τον καρκίνο - Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για τον Καρκίνο στο Παιδί και στον Έφηβο, η Ελληνική Εταιρεία Παιδιατρικής Αιματολογίας–Ογκολογίας επισημαίνει την πρόοδο της επιστήμης αλλά και τις προκλήσεις που παραμένουν
Σημαντική πρόοδος έχει καταγραφεί τα τελευταία χρόνια στη θεραπεία του παιδικού καρκίνου, καθώς σήμερα περίπου 4 στα 5 παιδιά στην Ευρώπη επιτυγχάνουν πλήρη ίαση. Αυτό επισημαίνει, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για τον Καρκίνο στο Παιδί και στον Έφηβο (15 Φεβρουαρίου), η Ελληνική Εταιρεία Παιδιατρικής Αιματολογίας–Ογκολογίας (ΕΕΠΑΟ), στέλνοντας μήνυμα ελπίδας αλλά και διαρκούς εγρήγορσης.
Στη χώρα μας, όπως και στην υπόλοιπη Ευρώπη, εκτιμάται ότι σχεδόν ένα παιδί διαγιγνώσκεται με καρκίνο κάθε ημέρα. Σύμφωνα με την Ελληνική Εταιρεία Παιδιατρικής Αιματολογίας–Ογκολογίας, χάρη στη συστηματική πρόοδο στη διάγνωση, στη θεραπευτική αντιμετώπιση και στη συμμετοχή σε ευρωπαϊκά ερευνητικά πρωτόκολλα, σήμερα περίπου 4 στα 5 παιδιά επιτυγχάνουν πλήρη ίαση, ενώ σε ορισμένες μορφές κακοήθειας τα ποσοστά επιβίωσης υπερβαίνουν το 90%.
