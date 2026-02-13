Ένα παιδί διαγιγνώσκεται με καρκίνο κάθε ημέρα – 4 στα 5 ξεπερνούν τη νόσο

Σήμερα 4 στα 5 παιδιά στην Ευρώπη επιτυγχάνουν πλήρη ίαση από τον καρκίνο - Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για τον Καρκίνο στο Παιδί και στον Έφηβο, η Ελληνική Εταιρεία Παιδιατρικής Αιματολογίας–Ογκολογίας επισημαίνει την πρόοδο της επιστήμης αλλά και τις προκλήσεις που παραμένουν