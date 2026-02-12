Το μεγάλο λάθος που κάνουμε (σχεδόν όλοι) στο πρωινό μας – Και μας κάνει νωθρούς
Νέα μελέτη δείχνει ότι ορισμένες πρωινές επιλογές μπορεί να επηρεάζουν τη συγκέντρωση και τη νοητική μας εγρήγορση - Δείτε το πρωινό που μας κάνει νωθρούς και αυτό που ακονίζει το μυαλό μας
Ξυπνάτε το πρωί και η πρώτη κίνηση είναι να γευτείτε κάτι γλυκό για πρωινό, όπως ένα κρουασάν, ένα μπισκότο ή έναν καφέ με ζάχαρη; Μήπως τελικά αυτή η συνήθεια επιβαρύνει περισσότερο τη συγκέντρωση απ’ όσο πιστεύουμε;
Νέα επιστημονικά δεδομένα δείχνουν ότι ένα πρωινό με πολλά σάκχαρα μπορεί να μας βάζει σε «λειτουργία χαλάρωσης», επηρεάζοντας αρνητικά την πνευματική εγρήγορση και τη νοητική απόδοση.
