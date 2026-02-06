«Κλέλια, έχεις καρκίνο μαστού, γύρνα Αθήνα» – Μια συγκινητική μαρτυρία
«Κλέλια, έχεις καρκίνο μαστού, γύρνα Αθήνα» – Μια συγκινητική μαρτυρία
Η Κλέλια Γιαρίμογλου, συντάκτρια του ygeiamou καταθέτει την δική της προσωπική μαρτυρία για τη μάχη της με τον καρκίνο του μαστού
Πρώτος χρόνος, δεύτερος, τρίτος… Πέρασαν πέντε χρόνια από τη μέρα που μου είπαν ότι έχω καρκίνο του μαστού. Δεν τα μετρούσα εγώ τα χρόνια. Τα μετρούσαν οι γονείς μου. Την κάθε μέρα. Το κάθε λεπτό. Εγώ δεν είχα λόγο να μετράω. Όπως δεν μετράς τα βήματα, όταν περπατάς. Απλώς, προχωράς μπροστά.
Το τηλέφωνο χτύπησε. Το σήκωσα. «Κλέλια, έχεις καρκίνο μαστού. Γύρνα Αθήνα». Έκλεισα το τηλέφωνο. Έβαλα μουσική και χόρεψα. Όχι για να διώξω τον φόβο, ούτε για να ξορκίσω κάτι σκοτεινό. Δεν υπήρχε κάτι να ξορκίσω.
Τώρα που είχαν βρει τον όγκο, ήξερα ότι μπορούσα να τον διώξω – και έτσι έγινε. Δεν έκλαψα, δεν πανικοβλήθηκα, δεν κατέρρευσα. Όχι γιατί δεν είμαι άνθρωπος, αλλά γιατί δεν ήμουν μόνη. Και γιατί ήξερα πως δεν είμαι η μόνη.
