Το εμβόλιο «πιάνει» καλύτερα με αισιόδοξη σκέψη – Περισσότερα αντισώματα με θετικές προσδοκίες αποκαλύπτει έρευνα
Το εμβόλιο «πιάνει» καλύτερα με αισιόδοξη σκέψη – Περισσότερα αντισώματα με θετικές προσδοκίες αποκαλύπτει έρευνα

Πρόσφατη μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Nature Medicine διαπιστώνει ότι οι θετικές προσδοκίες έχουν την δυναμική να αυξήσουν τα αντισώματα μετά τον εμβολιασμό

Σαβίνα Αποστολοπούλου

Η θετική σκέψη, πέρα από τα ψυχολογικά οφέλη που μας προσφέρει, φαίνεται πως μπορεί να βοηθήσει τον εγκέφαλό μας να υποστηρίξει το ανοσοποιητικό σύστημα. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται σε έρευνα που δημοσιεύθηκε στο Nature Medicine, η «εκπαίδευση» των ανθρώπων στην ενεργοποίηση ενός εγκεφαλικού κυκλώματος που συνδέεται με την ανταμοιβή ενδέχεται να σχετίζεται με την ανοσολογική απόκριση του οργανισμού σε ένα εμβόλιο.

Με απλά λόγια, όσοι είχαν θετικές προσδοκίες και αισιόδοξη στάση αμέσως μετά τον εμβολιασμό εμφάνισαν υψηλότερα επίπεδα προστατευτικών αντισωμάτων στο αίμα τους. Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι οι θετικές προσδοκίες ενισχύουν το ανοσοποιητικό σύστημα.

