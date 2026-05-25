Πώς θα αποκτήσετε δωρεάν προσωπικό παιδίατρο για το παιδί σας – 165.000 παιδιά ήδη έχουν
Ο αριθμός των παιδιών που έχουν εγγραφεί σε δωρεάν Προσωπικό Παιδίατρο αυξάνεται σταθερά, φτάνοντας ήδη τις 165.000

Μαρία - Νίκη Γεωργαντά
Αυξάνεται σταδιακά και σταθερά ο παιδιατρικός πληθυσμός που διαθέτει Προσωπικό Παιδίατρο, δηλαδή δωρεάν παιδιατρική φροντίδα σε ιδιώτες παιδιάτρους. Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησε ο Υπουργός Επικρατείας, κ. Άκης Σκέρτσος, πριν λίγα 24ωρα, στο πλαίσιο απολογισμού του κυβερνητικού έργου, 165.000 παιδιά είναι ήδη εγγεγραμμένα σε Προσωπικό Παιδίατρο.

Τους τελευταίους δύο μήνες και με την προσπάθεια του Υπουργείου Υγείας να αυξήσει τον δικαιούχο πληθυσμό, υπενθυμίζοντας μέσω sms στους γονείς τη δυνατότητα που έχουν, έχουν προστεθεί περίπου 5.000 παιδιά στη «δεξαμενή» των εγγεγραμμένων σε Προσωπικό Παιδίατρο. Σύμφωνα με στοιχεία που διέθετε το ygeiamou.gr, στα τέλη Μαρτίου ήταν εγγεγραμμένα λίγο περισσότερα από 160.000 παιδιά.

