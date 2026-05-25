8 στους 10 Έλληνες ζητούν αυστηρή ρύθμιση της Τεχνητής Νοημοσύνης
Η νέα πανελλαδική έρευνα για λογαριασμό της διαΝΕΟσις - 8 στους 10 υπέρ της αυστηρής ρύθμισης - Το 80,8% δέχεται βιομετρική επιτήρηση για σοβαρά εγκλήματα - Το χάσμα χρηστών και μη χρηστών
* Γράφει η Κατερίνα Τζουμερκιώτη
Την επιβολή κανόνων στην Τεχνητή Νοημοσύνη θέλουν οι Έλληνες, σχεδόν σε όλους τους τομείς. Το 81,5% ζητά αυστηρή ρύθμιση για την προστασία των πολιτών, το 86,2% υποχρεωτική σήμανση στο περιεχόμενο και το 75,4% προστασία των θέσεων εργασίας.
Υπάρχει όμως μία σημαντική εξαίρεση όπου η δυσπιστία απέναντι στην ΤΝ υποχωρεί μπροστά στο αίτημα για ασφάλεια. Το 80,8% αποδέχεται την αναγνώριση προσώπων από την αστυνομία για σοβαρά εγκλήματα.
