ΕΣΥ – Ελλείψεις: Δεν καλύπτουν τα κενά οι νέες προσλήψεις λένε οι νοσοκομειακοί γιατροί
ΕΣΥ – Ελλείψεις: Δεν καλύπτουν τα κενά οι νέες προσλήψεις λένε οι νοσοκομειακοί γιατροί
Η ΕΙΝΑΠ καταγγέλλει ότι η προκήρυξη 1.130 μόνιμων γιατρών δεν καλύπτει ούτε τις βασικές ελλείψεις των δημόσιων νοσοκομείων, καθώς λείπουν πάνω από 6.000 ειδικευμένοι γιατροί πανελλαδικά
Την πραγματικότητα όπως τη βιώνουν οι ίδιοι στα δημόσια νοσοκομεία της Αττικής μεταφέρουν οι νοσοκομειακοί γιατροί, με αφορμή την προκήρυξη 1.130 μόνιμων γιατρών που τρέχει. Η Ένωση Ιατρών Αθηνών Πειραιά (ΕΙΝΑΠ) με ανακοίνωσή της διαψεύδει τις κυβερνητικές δηλώσεις σύμφωνα με τις οποίες τα νοσηλευτικά ιδρύματα στελεχώνονται σε σημαντικό βαθμό.
«Δεν προκηρύσσεται το σύνολο των κενών οργανικών θέσεων. Πανελλαδικά, με βάση τα απαρχαιωμένα οργανογράμματα των νοσοκομείων, λείπουν πάνω από 6000 ειδικευμένοι νοσοκομειακοί γιατροί (οι 2500 εκ των οποίων στα νοσοκομεία της Αθήνας και του Πειραιά) και η κυβέρνηση προκηρύσσει πανελλαδικά 1130 θέσεις εκ των οποίων μόλις οι 350 για τα νοσοκομεία του λεκανοπεδίου Αττικής. Αν συνυπολογίσουμε τις πραγματικές ανάγκες που είναι πολύ μεγαλύτερες τότε ο αριθμός αυξάνεται ακόμα περισσότερο», σημειώνει η ΕΙΝΑΠ.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
«Δεν προκηρύσσεται το σύνολο των κενών οργανικών θέσεων. Πανελλαδικά, με βάση τα απαρχαιωμένα οργανογράμματα των νοσοκομείων, λείπουν πάνω από 6000 ειδικευμένοι νοσοκομειακοί γιατροί (οι 2500 εκ των οποίων στα νοσοκομεία της Αθήνας και του Πειραιά) και η κυβέρνηση προκηρύσσει πανελλαδικά 1130 θέσεις εκ των οποίων μόλις οι 350 για τα νοσοκομεία του λεκανοπεδίου Αττικής. Αν συνυπολογίσουμε τις πραγματικές ανάγκες που είναι πολύ μεγαλύτερες τότε ο αριθμός αυξάνεται ακόμα περισσότερο», σημειώνει η ΕΙΝΑΠ.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα