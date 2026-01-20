Σε ποια ηλικία αρχίζουμε να γερνάμε; Η δύναμη και η αντοχή χάνονται νωρίς, αλλά η πορεία μπορεί να αναστραφεί
Σε ποια ηλικία αρχίζουμε να γερνάμε; Η δύναμη και η αντοχή χάνονται νωρίς, αλλά η πορεία μπορεί να αναστραφεί
Τι λένε οι επιστήμονες για τη φυσική κατάσταση και πώς αυτή επηρεάζεται με την πάροδο του χρόνου - «Κλειδί» η άσκηση σε κάθε ηλικία
Πότε αρχίζει πραγματικά να «πέφτει» η φυσική μας κατάσταση; Και πόσο αργά είναι, τελικά, για να ξεκινήσει κανείς να γυμνάζεται; Μία μακροχρόνια σουηδική μελέτη 47 ετών δίνει σαφείς απαντήσεις: Η πτώση στη φυσική απόδοση, τη μυϊκή δύναμη και την αντοχή ξεκινά ήδη γύρω στην ηλικία των 35 ετών. Ταυτόχρονα, όμως, τα ευρήματα στέλνουν ένα ξεκάθαρο και ενθαρρυντικό μήνυμα: Η άσκηση μπορεί να ωφελήσει τον οργανισμό ακόμη κι όταν ξεκινά αργότερα στη ζωή.
Η μελέτη πραγματοποιήθηκε από το Karolinska Institutet και αποτελεί μέρος της Swedish Physical Activity and Fitness study (SPAF). Οι ερευνητές παρακολούθησαν για σχεδόν μισό αιώνα εκατοντάδες άνδρες και γυναίκες, ηλικίας από 16 έως 63 ετών, εξετάζοντας πώς εξελίσσονται η φυσική κατάσταση, η δύναμη και η μυϊκή αντοχή στην ενήλικη ζωή.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Η μελέτη πραγματοποιήθηκε από το Karolinska Institutet και αποτελεί μέρος της Swedish Physical Activity and Fitness study (SPAF). Οι ερευνητές παρακολούθησαν για σχεδόν μισό αιώνα εκατοντάδες άνδρες και γυναίκες, ηλικίας από 16 έως 63 ετών, εξετάζοντας πώς εξελίσσονται η φυσική κατάσταση, η δύναμη και η μυϊκή αντοχή στην ενήλικη ζωή.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα