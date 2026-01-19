Μακροζωία: Ποιες μικρές αλλαγές της καθημερινότητας χαρίζουν χρόνια ζωής

Λίγα λεπτά κίνησης και μικρές βελτιώσεις στον ύπνο και τη διατροφή μπορούν να μειώσουν σημαντικά τη θνησιμότητα και να αυξήσουν τα χρόνια καλής υγείας