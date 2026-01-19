Μακροζωία: Ποιες μικρές αλλαγές της καθημερινότητας χαρίζουν χρόνια ζωής
Μακροζωία: Ποιες μικρές αλλαγές της καθημερινότητας χαρίζουν χρόνια ζωής
Λίγα λεπτά κίνησης και μικρές βελτιώσεις στον ύπνο και τη διατροφή μπορούν να μειώσουν σημαντικά τη θνησιμότητα και να αυξήσουν τα χρόνια καλής υγείας
Μικρές αλλαγές στην καθημερινότητα, όπως λίγα λεπτά περισσότερης κίνησης, λιγότερη καθιστική ζωή ή βελτιώσεις στον ύπνο και τη διατροφή, φαίνεται ότι μπορούν να έχουν σημαντικό αντίκτυπο στη μακροζωία και στη συνολική υγεία του πληθυσμού, όπως διαπιστώνουν δύο μεγάλες μελέτες, που δημοσιεύθηκαν στο The Lancet.
Στην πρώτη μελέτη, αναλύθηκαν δεδομένα από περισσότερους από 135.000 ενήλικες σε επτά ομάδες στη Νορβηγία, τη Σουηδία και τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς και από τη UK Biobank, με μέση διάρκεια παρακολούθησης τα 8 έτη. Χρησιμοποιώντας μετρήσεις σωματικής δραστηριότητας και καθιστικού χρόνου με τη βοήθεια συσκευής, οι ερευνητές εκτίμησαν το ποσοστό των θανάτων που θα μπορούσαν δυνητικά να προληφθούν με μικρές καθημερινές αυξήσεις στη μέτρια έως έντονη δραστηριότητα ή με μειώσεις του χρόνου καθιστικής ζωής.
