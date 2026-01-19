Το φως της ημέρας «ακονίζει» το μυαλό – Διώχνει τη νύστα και βελτιώνει προσοχή και αντανακλαστικά
Το φως της ημέρας «ακονίζει» το μυαλό – Διώχνει τη νύστα και βελτιώνει προσοχή και αντανακλαστικά
Η αυξημένη ημερήσια έκθεση στο φως συσχετίστηκε με πιο καθαρή σκέψη, καλύτερη προσοχή και λιγότερη νύστα, έδειξε μελέτη σε πραγματικές συνθήκες
Η αυξημένη έκθεση στο φως φαίνεται να συνδέεται με μετρήσιμες βελτιώσεις σε βασικές παραμέτρους της γνωστικής λειτουργίας -είτε πρόκειται για μία μόνο ημέρα είτε για ένα πιο σταθερό μοτίβο μέσα στην εβδομάδα. Σε μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Communications Psychology, οι συμμετέχοντες εμφάνισαν μειωμένη υπνηλία, καλύτερη ικανότητα διατήρησης της προσοχής και 7-10% ταχύτερους χρόνους αντίδρασης υπό έντονο φωτισμό, σε σύγκριση με συνθήκες χαμηλού φωτός.
«Τα ευρήματά μας υποδεικνύουν ότι τόσο η πρόσφατη όσο και η μακροχρόνια έκθεση στο φως ενισχύουν τις γνωστικές επιδόσεις», δήλωσε ο Δρ. Altug Didikoglu από το Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ και κύριος συγγραφέας της μελέτης. Όπως σημείωσε, οι αλλαγές αυτές ενδέχεται να έχουν πρακτική αξία για την υγεία, την ασφάλεια και την αποδοτικότητα στην εργασία -ιδίως σε περιβάλ
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
«Τα ευρήματά μας υποδεικνύουν ότι τόσο η πρόσφατη όσο και η μακροχρόνια έκθεση στο φως ενισχύουν τις γνωστικές επιδόσεις», δήλωσε ο Δρ. Altug Didikoglu από το Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ και κύριος συγγραφέας της μελέτης. Όπως σημείωσε, οι αλλαγές αυτές ενδέχεται να έχουν πρακτική αξία για την υγεία, την ασφάλεια και την αποδοτικότητα στην εργασία -ιδίως σε περιβάλ
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα