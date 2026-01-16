Κυκλοφόρησε νέα Barbie με αυτισμό – Η κούκλα που «αγκαλιάζει» τη νευροδιαφορετικότητα
Η νέα κούκλα Barbie της Mattel αντικατοπτρίζει τη συνεχή προσπάθεια για όλο και πιο ευρεία εκπροσώπηση, συμπεριλαμβάνοντας ανθρώπους με διαφορετικά χαρακτηριστικά ή καταστάσεις υγείας
Στις 11 Ιανουαρίου 2026, η Mattel ανακοίνωσε μια σημαντική προσθήκη στην εμβληματική σειρά Barbie: Την πρώτη κούκλα Barbie με αυτισμό. Η νέα κούκλα, που αναπτύχθηκε σε στενή συνεργασία με την κοινότητα των ατόμων με αυτισμό, σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός στην εκπροσώπηση χωρίς αποκλεισμούς, προσκαλώντας περισσότερα παιδιά να δουν τις δικές τους εμπειρίες να αντικατοπτρίζονται στον κόσμο του παιχνιδιού.
Η νέα κούκλα χρειάστηκε 18 μήνες για να «γεννηθεί», σε συνεργασία με το Autistic Self Advocacy Network (ASAN), μια οργάνωση για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, στην οποία συμμετέχουν και άνθρωποι με αυτισμό. Η κούκλα εντάσσεται στη συλλογή Barbie Fashionistas, μια σειρά γνωστή για την ευρεία εκπροσώπηση διαφορετικών τύπων δέρματος, μαλλιών, σωματοτύπων, καθώς και ορατών και αόρατων αναπηριών.
«Η Barbie πάντα προσπαθούσε να αντικατοπτρίζει τον κόσμο που βλέπουν τα παιδιά και τις δυνατότητες που φαντάζονται», δήλωσε ο Jamie Cygielman, Global Head of Dolls στη Mattel. «Είμαστε περήφανοι που παρουσιάζουμε την πρώτη Barbie με αυτισμό ως μέρος αυτής της συνεχούς προσπάθειας, γιατί κάθε παιδί αξίζει να βλέπει τον εαυτό του να εκπροσωπείται στη Barbie».
