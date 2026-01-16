Κυκλοφόρησε νέα Barbie με αυτισμό – Η κούκλα που «αγκαλιάζει» τη νευροδιαφορετικότητα

Η νέα κούκλα Barbie της Mattel αντικατοπτρίζει τη συνεχή προσπάθεια για όλο και πιο ευρεία εκπροσώπηση, συμπεριλαμβάνοντας ανθρώπους με διαφορετικά χαρακτηριστικά ή καταστάσεις υγείας