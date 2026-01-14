Ρινικά αποσυμφορητικά: Γιατί δεν πρέπει να τα χρησιμοποιούμε πάνω από 7 ημέρες – Ποιος ο κίνδυνος

Οι ειδικοί προειδοποιούν για τον αυξανόμενο κίνδυνο εθισμού από τα ρινικά αποσυμφορητικά σπρέι, τα οποία μπορεί να προκαλέσουν χρόνια προβλήματα στο αναπνευστικό σύστημα και την όσφρηση