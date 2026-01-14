Ρινικά αποσυμφορητικά: Γιατί δεν πρέπει να τα χρησιμοποιούμε πάνω από 7 ημέρες – Ποιος ο κίνδυνος
Οι ειδικοί προειδοποιούν για τον αυξανόμενο κίνδυνο εθισμού από τα ρινικά αποσυμφορητικά σπρέι, τα οποία μπορεί να προκαλέσουν χρόνια προβλήματα στο αναπνευστικό σύστημα και την όσφρηση
Σοβαρές προειδοποιήσεις απευθύνουν οι ειδικοί για την αυξανόμενη χρήση ρινικών αποσυμφορητικών σπρέι, καθώς ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι κινδυνεύουν να αναπτύξουν εθισμό, με πιθανές μόνιμες βλάβες στο αναπνευστικό σύστημα.
Τα συγκεκριμένα σπρέι, που πωλούνται χωρίς συνταγή και χρησιμοποιούνται ευρέως για την ανακούφιση από τη ρινική συμφόρηση, ιδίως την περίοδο οι λοιμώξεις του αναπνευστικού βρίσκονται σε έξαρση, μπορεί να φαίνονται ακίνδυνα. Ωστόσο, νέα στοιχεία δείχνουν ότι η μακροχρόνια χρήση τους κρύβει κινδύνους.
Άγνοια για το όριο χρήσης
Σύμφωνα με τη νεότερη μελέτη της Βασιλικής Φαρμακευτικής Εταιρείας (RPS), του επαγγελματικού φορέα φαρμακοποιών της Μεγάλης Βρετανίας, σχεδόν 6 στους 10 φαρμακοποιούς (59%) εκτιμούν ότι οι ασθενείς δεν γνωρίζουν τον κίνδυνο της αντιδραστικής συμφόρησης, όταν δηλαδή η μύτη «μπλοκάρει» ακόμη περισσότερο μόλις υποχωρήσει η δράση του φαρμάκου.
