Ο 5χρονος Έντουαρντ νίκησε μία σπάνια νόσο χάρη σε πρωτοποριακή θεραπεία
Ο Έντουαρντ διαγνώστηκε με νωτιαία μυϊκή ατροφία μόλις 2 μηνών. Σήμερα περπατά, χάρη σε καινοτόμο γονιδιακή θεραπεία που άλλαξε τις προοπτικές ζωής του. Αυτή είναι η ιστορία του
Ο Έντουαρντ ήταν μόλις δύο μηνών όταν οι γιατροί επιβεβαίωσαν ότι πάσχει από νωτιαία μυϊκή ατροφία (SMA), μία σπάνια γενετική νόσο που στερεί από τον οργανισμό μία πρωτεΐνη απαραίτητη για την ανάπτυξη και τη λειτουργία των μυών. Χωρίς έγκαιρη ιατρική παρέμβαση, η νόσος προκαλεί σοβαρή μυϊκή αδυναμία, επηρεάζει την αναπνοή και την κίνηση και, στις πιο βαριές μορφές της, απειλεί άμεσα τη ζωή.
Η γονιδιακή θεραπεία που έδωσε μια δεύτερη ευκαιρία
Σήμερα, πέντε χρόνια μετά τη διάγνωση, ο μικρός από το Κόλτσεστερ της Αγγλίας περπατά μόνος του. Πηγαίνει σχολείο, έχει φίλους, παίζει και συμμετέχει σε δραστηριότητες που για την οικογένειά του κάποτε φάνταζαν αδιανόητες.
