7 ξηροί καρποί με περισσότερο σίδηρο – Συνδυασμοί για μεγαλύτερη απορρόφηση και τι να αποφύγετε

Δεν προσφέρουν μόνο γεύση. Ορισμένοι ξηροί καρποί αποτελούν καλή πηγή σιδήρου και σημαντικών θρεπτικών συστατικών - Δείτε ποιοι ξεχωρίζουν και πώς θα βελτιώσετε την απορρόφησή του