Η ξενιτιά και η διπλή μοναξιά των Χριστουγέννων
Για εκείνους που ζουν μακριά από τους συγγενείς και την πατρίδα τους, οι γιορτές έρχονται με μια «διπλή δόση» μοναξιάς: τη δική τους κι εκείνη όσων άφησαν πίσω στην πατρίδα. Δείτε το ρεπορτάζ της DW
*Γράφει η Χρύσα Βαχτσεβάνου στη DW
Οικογενειακά τραπέζια, χριστουγεννιάτικες συνταγές, στολισμοί και… ολίγον κιτς . Οι γιορτές των Χριστουγέννων επιστρέφουν κάθε χρόνο με το γνωστό «πρωτόκολλο» των ημερών. Κοινωνικά δίκτυα και ΜΜΕ επικεντρώνονται κι αυτά όπως πάντα την εορταστική περίοδο στη γνωστή θεματολογία: συνταγές, ιδέες για δώρα και ενδυμασίες, πώς να αποφύγετε τις εντάσεις στο οικογενειακό τραπέζι.
Κάθε χρόνο, ωστόσο, αναδεικνύεται και μία λιγότερο αστραφτερή πλευρά των γιορτών: η μοναξιά που πλήττει συχνά έντονα όσους ζουν μακριά από την πατρίδα και την οικογένειά τους.
Η μοναξιά των Χριστουγέννων δεν είναι απλώς ένα προσωπικό συναίσθημα, αλλά ένα κοινωνικό φαινόμενο. Σχεδόν όλα τριγύρω υπενθυμίζουν τι «θα έπρεπε» να είναι οι γιορτές – μεταξύ άλλων, μία «υποχρεωτική χαρά» που περνά κανείς με την οικογένεια και τους φίλους. Για τους μετανάστες αυτή η μοναξιά συχνά συνοδεύεται και από κάτι ακόμη. Την ενοχή ότι ενώ οι ίδιοι προσπαθούν να χτίσουν μια νέα ζωή αλλού, άφησαν πίσω ανθρώπους που γερνούν και γιορτάζουν κι εκείνοι μόνοι.
