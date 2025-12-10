Στη Βρετανία κλείνουν σχολεία λόγω γρίπης
Η ραγδαία εξάπλωση των κρουσμάτων φέρνει έκτακτα μέτρα και προσωρινά «λουκέτα» σε σχολεία - 170 μαθητές ενός σχολικού συγκροτήματος απουσίαζαν την ίδια μέρα λόγω ασθένειας
«Συναγερμός» έχει σημάνει στη Μεγάλη Βρετανία λόγω της ραγδαίας εξάπλωσης της εποχικής γρίπης, με σχολικές μονάδες σε διάφορες περιοχές της χώρας να εφαρμόζουν έκτακτα μέτρα και, σε ορισμένες περιπτώσεις, να προχωρούν ακόμη και σε προσωρινή αναστολή λειτουργίας.
Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, τα περιστατικά αναπνευστικών λοιμώξεων σε σχολεία και άλλες εκπαιδευτικές δομές είναι σαφώς περισσότερα σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Η φετινή περίοδος της γρίπης ξεκίνησε νωρίτερα από το συνηθισμένο, ενώ κάποια νοσοκομεία έχουν ήδη ζητήσει από προσωπικό, ασθενείς και επισκέπτες να φορούν μάσκες.
