Στη Βρετανία κλείνουν σχολεία λόγω γρίπης
YGEIAMOU.GR
Γρίπη Εποχική Γρίπη Κλειστά σχολεία Μεγάλη Βρετανία

Στη Βρετανία κλείνουν σχολεία λόγω γρίπης

Η ραγδαία εξάπλωση των κρουσμάτων φέρνει έκτακτα μέτρα και προσωρινά «λουκέτα» σε σχολεία - 170 μαθητές ενός σχολικού συγκροτήματος απουσίαζαν την ίδια μέρα λόγω ασθένειας

Στη Βρετανία κλείνουν σχολεία λόγω γρίπης
Κλέλια Γιαρίμογλου

«Συναγερμός» έχει σημάνει στη Μεγάλη Βρετανία λόγω της ραγδαίας εξάπλωσης της εποχικής γρίπης, με σχολικές μονάδες σε διάφορες περιοχές της χώρας να εφαρμόζουν έκτακτα μέτρα και, σε ορισμένες περιπτώσεις, να προχωρούν ακόμη και σε προσωρινή αναστολή λειτουργίας.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, τα περιστατικά αναπνευστικών λοιμώξεων σε σχολεία και άλλες εκπαιδευτικές δομές είναι σαφώς περισσότερα σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Η φετινή περίοδος της γρίπης ξεκίνησε νωρίτερα από το συνηθισμένο, ενώ κάποια νοσοκομεία έχουν ήδη ζητήσει από προσωπικό, ασθενείς και επισκέπτες να φορούν μάσκες.

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr

Κλέλια Γιαρίμογλου
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης