Σε ποιο ελληνικό νησί φτιάχνουν το καλύτερο τυρί στον κόσμο
YGEIAMOU.GR
Νάξος Τυρί

Σε ποιο ελληνικό νησί φτιάχνουν το καλύτερο τυρί στον κόσμο

Ένα αγαπημένο ελληνικό τυρί από τη Νάξο αναδείχθηκε ως το καλύτερο στον κόσμο, σύμφωνα με τον γαστρονομικό οδηγό Taste Atlas

Σε ποιο ελληνικό νησί φτιάχνουν το καλύτερο τυρί στον κόσμο
ygeiamou.gr team
Ο γαστρονομικός οδηγός Taste Atlas ανακοίνωσε το καλύτερο τυρί για το 2025, έπειτα από αξιολόγηση εκατοντάδων ποικιλιών από όλο τον κόσμο.

Στην κορυφή της λίστας βρέθηκε η γραβιέρα Νάξου, χαρίζοντας στην Ελλάδα μία ακόμη σημαντική διεθνή διάκριση. Πρόκειται για μια επιτυχία που αναδεικνύει την ποιότητα των ελληνικών προϊόντων και τη μακρά παράδοση της τυροκομίας στο νησί των Κυκλάδων. Τη δεύτερη θέση κατέλαβε η παρμεζάνα, ενώ στην έκτη θέση βρέθηκε ακόμα μια ελληνική γραβιέρα, η γραβιέρα Κρήτης και στην ένατη θέση η κεφαλογραβιέρα.

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
ygeiamou.gr team
