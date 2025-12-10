ΕΚΑΒ be S.A.F.E.: Πότε ξεκινά η 12η Πανελλήνια Εβδομάδα Εκπαίδευσης και Πρόληψης 2025

Από 12 έως και 19 Δεκεμβρίου 2025, το ΕΚΑΒ διοργανώνει για 12η συνεχή χρονιά την Πανελλήνια Εβδομάδα Εκπαίδευσης & Πρόληψης 2025 - ΕΚΑΒ be S.A.F.E., μια εθνικής εμβέλειας εκπαιδευτική δράση αφιερωμένη στην ενίσχυση της κοινωνικής ετοιμότητας και την ενδυνάμωση των πολιτών μέσα από τη γνώση που σώζει ζωές