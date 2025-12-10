ΕΚΑΒ be S.A.F.E.: Πότε ξεκινά η 12η Πανελλήνια Εβδομάδα Εκπαίδευσης και Πρόληψης 2025
Από 12 έως και 19 Δεκεμβρίου 2025, το ΕΚΑΒ διοργανώνει για 12η συνεχή χρονιά την Πανελλήνια Εβδομάδα Εκπαίδευσης & Πρόληψης 2025 - ΕΚΑΒ be S.A.F.E., μια εθνικής εμβέλειας εκπαιδευτική δράση αφιερωμένη στην ενίσχυση της κοινωνικής ετοιμότητας και την ενδυνάμωση των πολιτών μέσα από τη γνώση που σώζει ζωές

Από τις 12 έως και τις 19 Δεκεμβρίου 2025, το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας διοργανώνει για 12η συνεχή χρονιά την Πανελλήνια Εβδομάδα Εκπαίδευσης & Πρόληψης 2025 – ΕΚΑΒ be S.A.F.E., μια εθνικής εμβέλειας εκπαιδευτική δράση αφιερωμένη στην ενίσχυση της κοινωνικής ετοιμότητας και την ενδυνάμωση των πολιτών μέσα από τη γνώση που σώζει ζωές.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία έχει θεσμοθετηθεί ως ελάχιστο, αλλά ουσιαστικό, χρέος τιμής προς τους διασώστες, τους νοσηλευτές και τους ιατρούς του ΕΚΑΒ που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος. Παράλληλα, λειτουργεί ως διαρκής θεσμός δημόσιας εκπαίδευσης και κοινωνικής ευαισθητοποίησης, με στόχο τη διάδοση βασικών γνώσεων πρώτων βοηθειών και την ενίσχυση της συλλογικής ετοιμότητας μέσα από τη διαμόρφωση κουλτούρας πρόληψης και άμεσης ανταπόκρισης.

