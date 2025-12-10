Λιστερίωση: Αύξηση κρουσμάτων στην Ευρώπη – Τα ύποπτα τρόφιμα και συμβουλές προστασίας
Αν και σπάνια, η λιστερίωση αποτελεί μια επικίνδυνη λοίμωξη που επανέρχεται στο προσκήνιο, καθώς τα ευρωπαϊκά δεδομένα δείχνουν αύξηση των κρουσμάτων - Πώς μπορούμε να προφυλαχθούμε
Η ασφάλεια των τροφίμων επιστρέφει στο προσκήνιο, καθώς νέα ευρωπαϊκά στοιχεία προκαλούν έντονο προβληματισμό για τη δημόσια υγεία. Οι μεταβολές στις διατροφικές συνήθειες και η γήρανση του πληθυσμού φαίνεται να συνδέονται με την αύξηση σοβαρών τροφιμογενών λοιμώξεων στην Ευρώπη. Στο επίκεντρο βρίσκεται η λιστερίωση -μια σπάνια αλλά δυνητικά θανατηφόρα νόσος -η οποία πλήττει κυρίως τις πιο ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού.
Σύμφωνα με τη νέα έκθεση «EU One Health Zoonoses Report» της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) και του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC), κάθε χρόνο χιλιάδες άνθρωποι στην Ευρώπη νοσούν έπειτα από κατανάλωση μολυσμένων τροφίμων.
