Από τον προασφαλιστικό έλεγχο έως την αποζημίωση – Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε
Από τον προασφαλιστικό έλεγχο έως την αποζημίωση – Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε
Πριν τη σύναψη ενός ασφαλιστηρίου, είναι σημαντικό να εξετάσετε προσεκτικά τις παροχές, τις εξαιρέσεις, το κόστος και τη συνεργασία με νοσοκομεία, ώστε να κάνετε την επιλογή που καλύπτει πραγματικά τις ανάγκες σας - Ενημερωθείτε σχετικά
Ο προασφαλιστικός έλεγχος αφορά τον ιατρικό έλεγχο που γίνεται από την ασφαλιστική εταιρεία πριν ξεκινήσει το συμβόλαιο, προκειμένου να διαπιστώσει την κατάσταση της υγείας του ενδιαφερόμενου. Κατανοείται, ότι όσο πιο σαφής και ειλικρινής είναι η αναφορά σε καθετί που σχετίζεται με την υγεία του υποψήφιου προς ασφάλιση, τόσο πιο σπάνιο θα είναι να υπάρξουν προβλήματα εφόσον η ασφαλιστική κάτω από τα όσα δηλώθηκαν δέχεται να τον ασφαλίσει. Το συμπέρασμα είναι ότι η ασάφεια τιμωρείται και ανατρέπει κάτι που λανθασμένα ή με δόλο είχε προηγηθεί πριν από την ασφάλιση. Συνεπώς, οι εξετάσεις και τα αποδεικτικά υγείας πριν τη σύναψη ενός συμβολαίου διασφαλίζουν την απρόσκοπτη κάλυψη του κατόχου του.
Η διαδικασία αποζημίωσης
Γενικά θα πρέπει να ενημερώνεται άμεσα η ασφαλιστική εταιρεία για οποιαδήποτε νοσηλεία. Κάποια προγράμματα προβλέπουν απευθείας πληρωμή του νοσοκομείου (σε συμβεβλημένα νοσοκομεία), ανάλογα με τους όρους του συμβολαίου. Εάν η νοσηλεία πραγματοποιηθεί σε νοσοκομείο με το οποίο δεν συνεργάζεται η ασφαλιστική (μη συμβεβλημένο), τότε το κόστος εξοφλείται από τον ασφαλισμένο, ο οποίος στη συνέχεια προσκομίζει τα δικαιολογητικά και η ασφαλιστική τον αποζημιώσει εκ των υστέρων.
Σημειώνεται ότι οι ασφαλιστικές εταιρείες συνεργάζονται με διάφορα νοσηλευτικά ιδρύματα – δημόσια και ιδιωτικά.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Η διαδικασία αποζημίωσης
Γενικά θα πρέπει να ενημερώνεται άμεσα η ασφαλιστική εταιρεία για οποιαδήποτε νοσηλεία. Κάποια προγράμματα προβλέπουν απευθείας πληρωμή του νοσοκομείου (σε συμβεβλημένα νοσοκομεία), ανάλογα με τους όρους του συμβολαίου. Εάν η νοσηλεία πραγματοποιηθεί σε νοσοκομείο με το οποίο δεν συνεργάζεται η ασφαλιστική (μη συμβεβλημένο), τότε το κόστος εξοφλείται από τον ασφαλισμένο, ο οποίος στη συνέχεια προσκομίζει τα δικαιολογητικά και η ασφαλιστική τον αποζημιώσει εκ των υστέρων.
Σημειώνεται ότι οι ασφαλιστικές εταιρείες συνεργάζονται με διάφορα νοσηλευτικά ιδρύματα – δημόσια και ιδιωτικά.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα