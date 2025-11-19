Ιώσεις και αναπνευστικές λοιμώξεις: Ποιοι είναι οι πιο ευάλωτοι ασθενείς που απειλούνται αυτή την περίοδο
Οι ασθενείς με ΧΑΠ απειλούνται σοβαρά από τις λοιμώξεις του αναπνευστικού συστήματος, όπως η γρίπη ή η λοίμωξη του ιού RSV, τα κρούσματα των οποίων αυξάνονται όσο χειμωνιάζει
Τον πιο «αδύναμο κρίκο» των ομάδων υψηλού κινδύνου, που απειλούνται τους επόμενους μήνες από τις λοιμώξεις του αναπνευστικού συστήματος, όπως η γρίπη ή η λοίμωξη του ιού RSV, αποτελούν οι ασθενείς με Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ).
Δεδομένα από νοσηλείες λόγω λοιμώξεων του κατώτερου αναπνευστικού στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», έδειξαν ότι οι ασθενείς που κατέληξαν κατά τη νοσηλεία τους ήταν κυρίως ασθενείς με ΧΑΠ. Συγκεκριμένα, οι ασθενείς με ΧΑΠ, που νοσηλεύτηκαν λόγω γρίπης ή λόγω RSV, είχαν θνητότητα 18%, αισθητά υψηλότερη από εκείνη του γενικού πληθυσμού.
Με αφορμή την εφετινή περίοδο της γρίπης, που έχει ξεκινήσει δυναμικά με ένα νέο στέλεχος, το Κ, αλλά και νωρίτερα κατά μερικές εβδομάδες από το σύνηθες, οι ειδικοί της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρίας (ΕΠΕ) καλούν όλους όσοι συγκαταλέγονται σε ομάδες υψηλού κινδύνου και ιδίως τους πάσχοντες από ΧΑΠ να εμβολιαστούν για να θωρακίσουν τον ευάλωτο οργανισμό τους έναντι των εποχικών ιών. Οι σχετικές επισημάνσεις έγιναν σε εκδήλωση με την ευκαιρία της σημερινής Παγκόσμιας Ημέρας Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας, με τους επιστήμονες της ΕΠΕ να στέλνουν δυνατό μήνυμα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης με έξι μόλις λέξεις: «Νιώθεις δύσπνοια; Λαχανιάζεις; Σκέψου τη ΧΑΠ…».
