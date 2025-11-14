Η ζωή με διαβήτη και ο ρόλος της οικογένειας – Δύο ειδικοί εξηγούν
Η ζωή με διαβήτη και ο ρόλος της οικογένειας – Δύο ειδικοί εξηγούν
Πίσω από κάθε διάγνωση διαβήτη, υπάρχει μια οικογένεια που μαθαίνει, στηρίζει και μεγαλώνει - Οι ειδικοί του ΜΗΤΕΡΑ εξηγούν πώς η γνώση και η ψυχολογική ενδυνάμωση μπορούν να μετατρέψουν τον φόβο σε δύναμη
*Γράφουν η Ελίνα Γκίκα, Ψυχολόγος και Διευθύντρια του Τμήματος Ψυχικής Υγείας & Ψυχολογικής Υποστήριξης ΜΗΤΕΡΑ και η Μαρία Καράντζα, Ενδοκρινολόγος Παίδων και Διευθύντρια στην Κλινική Παιδιατρικής – Εφηβικής Ενδοκρινολογίας ΜΗΤΕΡΑ
Κάθε 14 Νοεμβρίου, η Παγκόσμια Ημέρα Διαβήτη μάς θυμίζει πως, πίσω από κάθε διάγνωση, υπάρχει μια ολόκληρη οικογένεια, μια καθημερινότητα, μια προσπάθεια για ισορροπία. Ο διαβήτης δεν είναι μόνο ιατρική υπόθεση, είναι και ψυχολογική, εκπαιδευτική, ανθρώπινη. Κι εκεί ακριβώς βρίσκεται η δύναμη της ενημέρωσης και της στήριξης.
Η εκπαίδευση γύρω από τον διαβήτη είναι το πιο δυνατό εργαλείο που μπορεί να έχει μια οικογένεια. Όταν το παιδί και οι γονείς μαθαίνουν να κατανοούν τη νόσο, να αναγνωρίζουν τα σήματα του σώματός τους και να διαχειρίζονται σωστά την αγωγή και τη διατροφή τους, χτίζουν ασφάλεια και αυτοπεποίθηση. Η γνώση μειώνει το άγχος, φέρνει αυτονομία και κάνει τη φροντίδα μέρος της καθημερινότητας – όχι φόβο, αλλά δύναμη.
