Η ξαφνική δύσπνοια της Βιολέτας έκρυβε μία σοβαρή νόσο – Δείτε βίντεο

Με αφορμή τον Παγκόσμιος Μήνας Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης για τη Σπάνια Νόσο της Πνευμονικής Υπέρτασης, η Ελληνική Κοινότητα Πνευμονικής Υπέρτασης παρουσιάζει σε βίντεο μια τυπική ιστορία διάγνωσης ασθενούς με τη νόσο