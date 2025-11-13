Η ξαφνική δύσπνοια της Βιολέτας έκρυβε μία σοβαρή νόσο – Δείτε βίντεο
Με αφορμή τον Παγκόσμιος Μήνας Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης για τη Σπάνια Νόσο της Πνευμονικής Υπέρτασης, η Ελληνική Κοινότητα Πνευμονικής Υπέρτασης παρουσιάζει σε βίντεο μια τυπική ιστορία διάγνωσης ασθενούς με τη νόσο

Ο Νοέμβριος έχει καθιερωθεί ως Παγκόσμιος Μήνας Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης για τη Σπάνια Νόσο της Πνευμονικής Υπέρτασης. Με αυτή την αφορμή, η Ελληνική Κοινότητα Πνευμονικής Υπέρτασης παρουσιάζει το βίντεο «Γνωρίστε τη Βιολέτα και την Οδύσσειά της μέχρι τη διάγνωση με Πνευμονική Υπέρταση», μια παραγωγή που δημιουργήθηκε με στόχο την ανάδειξη της σημασίας της έγκαιρης διάγνωσης της νόσου.

Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στο ευρύτερο έργο της κοινότητας για τη βελτίωση της πρόσβασης των ασθενών σε έγκαιρη και ακριβή διάγνωση. Κεντρικός στόχος αποτελεί η καθιέρωση ενός διαγνωστικού αλγορίθμου, που θα επιτρέψει στο άμεσο μέλλον πιο έγκαιρες και πιο έγκυρες διαγνωστικές διαδικασίες για την πνευμονική υπέρταση.

