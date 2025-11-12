Χάρα χάτσι μπου: Η ιαπωνική φιλοσοφία που συμβάλλει στην απώλεια βάρους και τη μακροζωία

Η ιαπωνική πρακτική του «να τρως μέχρι να νιώσεις 80% χορτάτος» μπορεί να ενισχύσει τη σωματική και ψυχική ισορροπία. Δείτε πώς μπορεί να εφαρμοστεί εύκολα στην καθημερινότητά μας