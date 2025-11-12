Χάρα χάτσι μπου: Η ιαπωνική φιλοσοφία που συμβάλλει στην απώλεια βάρους και τη μακροζωία
Χάρα χάτσι μπου: Η ιαπωνική φιλοσοφία που συμβάλλει στην απώλεια βάρους και τη μακροζωία
Η ιαπωνική πρακτική του «να τρως μέχρι να νιώσεις 80% χορτάτος» μπορεί να ενισχύσει τη σωματική και ψυχική ισορροπία. Δείτε πώς μπορεί να εφαρμοστεί εύκολα στην καθημερινότητά μας
Οι διατροφικές μας επιλογές αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες για την επίτευξη της ευεξίας και τη διατήρηση της υγείας. Μία ισορροπημένη διατροφή μπορεί να ενισχύσει το ανοσοποιητικό σύστημα, να συμβάλει στη ρύθμιση του βάρους, να προστατεύσει από νευροεκφυλιστικές παθήσεις και να «θωρακίσει» την καρδιαγγειακή μας υγεία -κι αυτά είναι μόνο μερικά από τα οφέλη της.
Ωστόσο, πέρα από το τι τρώμε, υπάρχει και μια λιγότερο γνωστή παράμετρος που αφορά το πόσο τρώμε. Πρόκειται για την πρακτική του να σταματάμε όταν νιώθουμε περίπου κατά 80% χορτάτοι, τη λεγόμενη φιλοσοφία hara hachi bu («χάρα χάτσι μπου»), η οποία έχει τις ρίζες της στην Ιαπωνία, μια χώρα γνωστή για τον υψηλό δείκτη μακροζωίας των κατοίκων της.
