Η Δημόσια Υγεία του μέλλοντος απαιτεί αρμονική συμβίωση με το περιβάλλον – Ένας καθηγητής εξηγεί
Πώς η δημόσια υγεία και οι σωστές περιβαλλοντικές πρακτικές μπορούν να προστατεύσουν τη ζωή μας και να βελτιώσουν την ποιότητα της καθημερινότητάς μας
*Γράφει ο κ. Γεώργιος Ζακυνθινός, καθηγητής Τεχνολογίας, Ασφάλειας και Ανάπτυξης Λειτουργικών Τροφίμων και Υγειοπροστατευτικών Προϊόντων στη Δημόσια Υγεία, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Η υγεία του ανθρώπου δεν περιορίζεται στην απουσία ασθενειών ούτε στα συστήματα υγείας που επισκεπτόμαστε όταν αρρωστήσουμε. Στην πραγματικότητα, η δημόσια υγεία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το περιβάλλον στο οποίο ζούμε — από τον αέρα που αναπνέουμε, το νερό που πίνουμε, το φαγητό που καταναλώνουμε, ακόμα και τον χώρο όπου περπατάμε ή εργαζόμαστε. Αυτό το αόρατο πλαίσιο, το οποίο συχνά θεωρείται δεδομένο, μπορεί να είναι τόσο απειλή όσο και σύμμαχος της υγείας μας.
