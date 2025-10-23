Χωρισμός: 5 βήματα για να σταθείτε ξανά στα πόδια σας – Πόσο διαρκεί η περίοδος «ανάρρωσης»

Τι πρέπει να κάνετε για να βρείτε ξανά τον εαυτό σας, να φροντίσετε το σώμα και το μυαλό σας και να προχωρήσετε δυναμικά μετά από έναν χωρισμό; Ένας ειδικός προτείνει ένα πρόγραμμα «επούλωσης» 12 εβδομάδων