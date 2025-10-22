«Η βοήθεια είναι ένα τηλεφώνημα μακριά» – Το Πολεμικό Ναυτικό δίπλα στους ακρίτες της Ελλάδας
«Η βοήθεια είναι ένα τηλεφώνημα μακριά» – Το Πολεμικό Ναυτικό δίπλα στους ακρίτες της Ελλάδας
Χαρούμενες παιδικές φωνές γέμισαν τον αέρα σε τρία ακριτικά νησιά, χάρη στη γόνιμη σύμπραξη της Μονάδας Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής του Ναυτικού Νοσοκομείου και της HOPEgenesis - Αποστολή σε Οινούσσες, Ψαρά και Άγιο Ευστράτιο
Ενθουσιασμένα παιδιά στα Ψαρρά ξετυλίγουν ανυπόμονα μεγάλα δώρα, που το σχήμα τους προδίδει ότι είναι πατίνια. Η χαρά τους απερίγραπτη. Πώς έφτασαν τα δώρα έως αυτό το ακριτικό νησί του Βορειοανατολικού Αιγαίου των 400 ψυχών; Και όχι μόνο σε αυτό. Την ίδια μέρα πολύχρωμα δώρα έφτασαν στις Οινούσσες των 800 κατοίκων και τον Άγιο Ευστράτιο των μόλις 150 ψυχών. Χαρίζοντας πλατιά χαμόγελα στους μικρούς ακρίτες και τα αδελφάκια τους.
Τα χρωματιστά πακέτα κατέβασαν οι εθελοντές της HOPEgenesis από την τορπιλάκατο του πολεμικού ναυτικού ΤΠΚ “Υποπλοίαρχος Ντεγιάννης” με Κυβερνήτη τον κ. Αναγνωστόπουλο. Η πυραυλάκτος Ντεγιάννης εκείνη την ημέρα κουβαλούσε ένα πολύτιμο πλήρωμα και μαζί ένα σημαντικό μήνυμα. Το πλήρωμα περιελάμβανε την ομάδα της Μονάδας Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών που έχει «υιοθετήσει» – μαζί με την HOPEgenesis – 25 ακριτικά νησιά τα οποία βρίσκονται υπό την προστασία των Ενόπλων Δυνάμεων. Τους εθελοντές της HOPEgenesis με επικεφαλής τον ιδρυτή και πρόεδρό της δρα Στέφανο Χανδακά, Μαιευτήρα – Γυναικολόγο Αναπαραγωγής – από το 2020 η HOPEgenesis και το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού συνεργάζονται με σκοπό την ενίσχυση των πληθυσμών 25 ακριτικών νησιών της χώρας. Μέλος του ιδιαίτερου αυτού πληρώματος και το ygeiamou που με μεγάλη προθυμία έβαλε ένα χεράκι στο τύλιγμα των δώρων!
