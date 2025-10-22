«Η βοήθεια είναι ένα τηλεφώνημα μακριά» – Το Πολεμικό Ναυτικό δίπλα στους ακρίτες της Ελλάδας

Χαρούμενες παιδικές φωνές γέμισαν τον αέρα σε τρία ακριτικά νησιά, χάρη στη γόνιμη σύμπραξη της Μονάδας Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής του Ναυτικού Νοσοκομείου και της HOPEgenesis - Αποστολή σε Οινούσσες, Ψαρά και Άγιο Ευστράτιο