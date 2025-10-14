Το μυστικό που ενώνει τα ζευγάρια περισσότερο από τα λόγια αγάπης – Ανακαλύψτε το
Το μυστικό που ενώνει τα ζευγάρια περισσότερο από τα λόγια αγάπης – Ανακαλύψτε το

Ποια η «συνταγή» για μία επιτυχημένη σχέση; Τι λέει η επιστήμη για τις στιγμές που φέρνουν πιο κοντά τα ζευγάρια

Κλέλια Γιαρίμογλου
Σκεφτείτε όλες εκείνες τις στιγμές που πέφτετε κάτω από τα γέλια με τους φίλους ή τον/την σύντροφό σας: Τα μεταξύ σας πειράγματα, οι αστείες ιστορίες που διηγείστε και εκείνα τα επιτυχημένα σχόλια που έρχονται την κατάλληλη στιγμή και σας κάνουν να κλαίτε από τα γέλια! Ακόμη και όταν τα πράγματα στη ζωή δυσκολεύουν, λίγη δόση χιούμορ μπορεί να ελαφρύνει την ατμόσφαιρα και να φέρει τους ανθρώπους πιο κοντά.

Και ναι, το λένε και οι επιστήμονες! Οι κοινές στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης ενισχύουν τους δεσμούς σε μία σχέση!

