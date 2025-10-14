Ποιοι καρκίνοι περνούν κάτω από τα ραντάρ των γυναικών – Τα ανησυχητικά στοιχεία
Η πρόληψη μέσω του εμβολιασμού κατά του HPV και τα προγράμματα προσυμπτωματικού ελέγχου είναι ζωτικής σημασίας για τη μείωση της επίπτωσης αυτών των μορφών καρκίνου
Yψηλή είναι η επίπτωση των γυναικολογικών καρκίνων στην Ελλάδα, την ώρα που τα κενά στη διαχείρισή τους προβάλλουν αμείλικτα. Περίπου 3.400 νέα περιστατικά της νόσου, ειδικότερα του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας, του ενδομητρίου, των ωοθηκών, του αιδοίου και του κόλπου, διαγιγνώσκονται κάθε χρόνο στη χώρα μας, ενώ καταγράφονται 1.300 θάνατοι.
Η ανάγκη για συνέργειες Πολιτείας, φαρμακοβιομηχανίας, επιστημόνων και συλλόγων ασθενών αναδεικνύεται επιτακτική για την ενίσχυση της πρόληψης, της έγκαιρης διάγνωσης αλλά και της ολοκληρωμένης και εξατομικευμένης φροντίδας κάθε γυναίκας μετά τη διάγνωση της νόσου, επισημάνθηκε χθες από τους ειδικούς στη διάρκεια εκδήλωσης με αφορμή μία νέα καμπάνια ενημέρωσης για τους γυναικολογικούς καρκίνους.
