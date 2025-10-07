Γιατί αυτή η μορφή γιόγκα αύξησε τις πτώσεις στους 60χρονους… γιόγκι
YGEIAMOU.GR
Γιόγκα Ηλικιωμένοι Ισορροπία Πτώσεις

Γιατί αυτή η μορφή γιόγκα αύξησε τις πτώσεις στους 60χρονους… γιόγκι

Αυτή η δημοφιλής μορφή γιόγκα συνδέεται με περισσότερες πτώσεις, όχι όμως και με περισσότερους τραυματισμούς - Δείτε γιατί

Γιατί αυτή η μορφή γιόγκα αύξησε τις πτώσεις στους 60χρονους… γιόγκι
Μαρία Κοτοπούλη
Αν και μια πρακτική γιόγκα απευθύνεται σε ανθρώπους κάθε ηλικίας, σωματότυπου και φυσικής κατάστασης, ενισχύοντας μεταξύ άλλων και την ισορροπία, ένα συγκεκριμένο είδος δεν ενδείκνυται για τους ηλικιωμένους σύμφωνα με νεότερη μελέτη.

Συγκεκριμένα, οι ερευνητές του Πανεπιστημίου του Σίδνεϊ έμειναν έκπληκτοι, όταν διαπίστωσαν ότι η Iyengar (Αϊγένγκαρ) γιόγκα αύξησε τις πτώσεις των ηλικιωμένων κατά ένα τρίτο. Οι πτώσεις αποτελούν σοβαρό πρόβλημα για τους ηλικιωμένους, καθώς περίπου το ένα τρίτο των ατόμων άνω των 65 ετών υφίστανται μία ή περισσότερες πτώσεις κάθε χρόνο.

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Μαρία Κοτοπούλη
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης