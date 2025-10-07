Γιατί αυτή η μορφή γιόγκα αύξησε τις πτώσεις στους 60χρονους… γιόγκι

Αυτή η δημοφιλής μορφή γιόγκα συνδέεται με περισσότερες πτώσεις, όχι όμως και με περισσότερους τραυματισμούς - Δείτε γιατί