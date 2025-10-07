Γιατί αυτή η μορφή γιόγκα αύξησε τις πτώσεις στους 60χρονους… γιόγκι
Αυτή η δημοφιλής μορφή γιόγκα συνδέεται με περισσότερες πτώσεις, όχι όμως και με περισσότερους τραυματισμούς - Δείτε γιατί
Αν και μια πρακτική γιόγκα απευθύνεται σε ανθρώπους κάθε ηλικίας, σωματότυπου και φυσικής κατάστασης, ενισχύοντας μεταξύ άλλων και την ισορροπία, ένα συγκεκριμένο είδος δεν ενδείκνυται για τους ηλικιωμένους σύμφωνα με νεότερη μελέτη.
Συγκεκριμένα, οι ερευνητές του Πανεπιστημίου του Σίδνεϊ έμειναν έκπληκτοι, όταν διαπίστωσαν ότι η Iyengar (Αϊγένγκαρ) γιόγκα αύξησε τις πτώσεις των ηλικιωμένων κατά ένα τρίτο. Οι πτώσεις αποτελούν σοβαρό πρόβλημα για τους ηλικιωμένους, καθώς περίπου το ένα τρίτο των ατόμων άνω των 65 ετών υφίστανται μία ή περισσότερες πτώσεις κάθε χρόνο.
