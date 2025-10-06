Ποιο είναι το απαραίτητο μέταλλο για υγεία και κορυφαία αθλητική απόδοση; Η διαιτολόγος απαντά
Ποιο είναι το απαραίτητο μέταλλο για υγεία και κορυφαία αθλητική απόδοση; Η διαιτολόγος απαντά
Ποιο είναι το απαραίτητο μέταλλο για κορυφαίες επιδόσεις και εύρυθμη λειτουργία του οργανισμού; Η κυρία Φλώρα Λουκιανού, κλινική διαιτολόγος και αθλητική διατροφολόγος, απαντά
*Γράφει η κ. Φλώρα Λουκιανού, Κλινική Διαιτολόγος – Αθλητική Διατροφολόγος
Το μαγνήσιο είναι ένα από τα σημαντικότερα μέταλλα για τη σωστή λειτουργία του οργανισμού. Συμμετέχει σε περισσότερες από 300 βιοχημικές αντιδράσεις, επηρεάζοντας την παραγωγή ενέργειας, τη λειτουργία του νευρικού συστήματος, την υγεία των οστών και την ισορροπία των ηλεκτρολυτών.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Το μαγνήσιο είναι ένα από τα σημαντικότερα μέταλλα για τη σωστή λειτουργία του οργανισμού. Συμμετέχει σε περισσότερες από 300 βιοχημικές αντιδράσεις, επηρεάζοντας την παραγωγή ενέργειας, τη λειτουργία του νευρικού συστήματος, την υγεία των οστών και την ισορροπία των ηλεκτρολυτών.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα