Ψίχουλα για πρόληψη, πολλά για φάρμακα: Η στρεβλή πραγματικότητα στις δαπάνες υγείας που αποκαλύπτει έκθεση για την Ελλάδα
Τα τελευταία τρία χρόνια, η συμμετοχή του φαρμακευτικού κλάδου στη φαρμακευτική δαπάνη ξεπερνά εκείνη του Δημοσίου, σημειώνεται στην έκθεση του ΙΟΒΕ και του ΣΦΕΕ
Όλο και πιο δύσκολη γίνεται η απάντηση στο ερώτημα πώς θα καλυφθεί το κενό που εντοπίζεται στη δημόσια χρηματοδότηση του συστήματος Υγείας στην Ελλάδα – και το οποίο προέρχεται από την περίοδο της οικονομικής κρίσης και την επιβολή δημοσιονομικών μέτρων.
Οι δυσοίωνες δημογραφικές τάσεις, με έναν γηρασμένο πληθυσμό τις επόμενες δεκαετίες, αναμένεται να ασκήσουν ακόμη μεγαλύτερη πίεση στις δαπάνες υγείας, την ώρα που η χρηματοδότηση σε αυτό το πεδίο υποχωρεί ακολουθώντας αντίθετη πορεία από την αντίστοιχη τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) όσο και στις στις όμορες Νότιες χώρες.
