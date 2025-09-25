Καθηγητής του Χάρβαρντ δίνει 3 απλές συμβουλές για ευτυχισμένα παιδιά
Καθηγητής του Χάρβαρντ δίνει 3 απλές συμβουλές για ευτυχισμένα παιδιά
Η ανατροφή είναι γεμάτη λάθη αλλά, στην πραγματικότητα, λίγα από αυτά έχουν σημασία. Ο ειδικός του Χάρβαρντ παρουσιάζει τα τρία σημεία-κλειδιά που κάνουν τη διαφορά
Οι γονείς θέλουν πάντα το καλύτερο για τα παιδιά τους, να τα μεγαλώσουν με τρόπο που θα τα βοηθήσει να εξελιχθούν σε υγιείς, σωματικά και ψυχικά, ενήλικες. Ένα από τα μόνιμα άγχη που τους συνοδεύει, ωστόσο, είναι ο φόβος μήπως κάνουν λάθη, είτε επαναλαμβάνοντας όσα βίωσαν από τους δικούς τους γονείς είτε δημιουργώντας καινούρια.
Αυτός ο κύκλος ανησυχιών, όμως, σπάνια οδηγεί κάπου. Όπως συμβουλεύει ο Arthur Brooks, κοινωνικός επιστήμονας και καθηγητής στο Χάρβαρντ, «Μην ανησυχείτε».
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Αυτός ο κύκλος ανησυχιών, όμως, σπάνια οδηγεί κάπου. Όπως συμβουλεύει ο Arthur Brooks, κοινωνικός επιστήμονας και καθηγητής στο Χάρβαρντ, «Μην ανησυχείτε».
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα