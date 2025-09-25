Διαβήτης κύησης: Μελέτη τον συνδέει με αυτισμό και ΔΕΠΥ – Η ειδικός εξηγεί
Διαβήτης κύησης: Μελέτη τον συνδέει με αυτισμό και ΔΕΠΥ – Η ειδικός εξηγεί
Μια εκτεταμένη ανάλυση 48 μελετών υπογραμμίζει τις πιθανές μακροπρόθεσμες επιπτώσεις του διαβήτη κύησης στη γνωστική ανάπτυξη των παιδιών και στη λειτουργία του εγκεφάλου των μητέρων
Ο διαβήτης κύησης δεν είναι απλώς μία προσωρινή διαταραχή της γλυκόζης κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Νέα επιστημονικά δεδομένα υποδηλώνουν ότι μπορεί να έχει μακροχρόνιες συνέπειες για την ανάπτυξη του εγκεφάλου των παιδιών και τη γνωστική λειτουργία των μητέρων όπως σημειώνει σε άρθρο της στο The Conversation η Dr.Adaikala Antonysunil, Επίκουρη Καθηγήτρια Βιοχημείας, Σχολή Επιστημών και Τεχνολογίας, στο Πανεπιστήμιο Nottingham Trent.
Η παρακάτω ανάλυση εξετάζει τα ευρήματα μιας εκτενούς μελέτης που συνέκρινε δεδομένα από 48 διαφορετικές έρευνες, καλύπτοντας σχεδόν μισό αιώνα επιστημονικής διερεύνησης.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Η παρακάτω ανάλυση εξετάζει τα ευρήματα μιας εκτενούς μελέτης που συνέκρινε δεδομένα από 48 διαφορετικές έρευνες, καλύπτοντας σχεδόν μισό αιώνα επιστημονικής διερεύνησης.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα