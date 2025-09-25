Νοσηλευτές: Ο λόγος που σχεδόν οι μισοί θέλουν να αποχωρήσουν από τα ελληνικά νοσοκομεία – Δεν είναι το burnout
Νοσηλευτές: Ο λόγος που σχεδόν οι μισοί θέλουν να αποχωρήσουν από τα ελληνικά νοσοκομεία – Δεν είναι το burnout

Δεν είναι μόνο η κούραση που ταλαιπωρεί τους Έλληνες νοσηλευτές αλλά και το αρνητικό κλίμα στην εργασία, και συγκεκριμένα η ψυχολογική χειραγώγηση από τους προϊσταμένους τους

Μαρία Κοτοπούλη
Το gaslighting, δηλαδή η ψυχολογική χειραγώγηση, δε συμβαίνει μόνο στις σχέσεις. Κυριαρχεί και στα επαγγελματικά περιβάλλοντα και, σύμφωνα με μια πρόσφατη ελληνική μελέτη, και στα νοσοκομεία. Πρόκειται για μια κατάσταση που βιώνουν συχνά οι νοσηλευτές από τους προϊσταμένους τους.

Το ΕΚΠΑ, πρόσφατα δημιούργησε για πρώτη φορά διεθνώς, μια κλίμακα «Gaslighting at Work Scale» για την εκτίμηση της ψυχολογικής χειραγώγησης που υφίστανται οι εργαζόμενοι από τους προϊσταμένους στον εργασιακό χώρο.

