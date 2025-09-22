«Χάνει» γιατρούς και νοσηλευτές η Ευρώπη – Συναγερμός ΠΟΥ για το προσωπικό που μεταναστεύει
Νέα έκθεση του ΠΟΥ Ευρώπης καταγράφει σημαντική άνοδο στη μετανάστευση εργαζομένων υγείας την τελευταία δεκαετία. Μεταξύ 2014 και 2023, οι εκπαιδευμένοι εκτός Ευρώπης γιατροί αυξήθηκαν κατά 58% και οι νοσηλευτές κατά 67%
Αυξημένος είναι ο αριθμός των γιατρών και των νοσηλευτών που … μεταναστεύουν εκτός των χωρών τους για εκπαίδευση και εργασία. Νέα έκθεση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) Ευρώπης μελετά περιπτώσεις από εννέα χώρες, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη ανάλυση της κινητικότητας των εργαζομένων στον τομέα της υγείας στη γηραιά ήπειρο.
Όπως φαίνεται, η κινητικότητα αυτή είναι μια βασική τάση στα ευρωπαϊκά συστήματα υγείας. Μεταξύ 2014 και 2023, ο αριθμός των γιατρών που εργάζονται στην Ευρώπη αλλά εκπαιδεύτηκαν εκτός ευρωπαϊκών χωρών αυξήθηκε κατά 58%, ενώ οι νοσηλευτές που εκπαιδεύτηκαν στο εξωτερικό αυξήθηκαν κατά 67%. Στην ίδια περίοδο, οι ετήσιες εισροές – νέες εισαγωγές στην αγορά εργασίας υγείας – γιατρών σχεδόν τριπλασιάστηκαν, ενώ οι εισροές νοσηλευτών αυξήθηκαν κατά πέντε φορές. Αξιοσημείωτο είναι ότι η πλειονότητα αυτών των επαγγελματιών υγείας εκπαιδεύτηκε εκτός Ευρώπης. Συγκεκριμένα, πρόκειται για το 60% των γιατρών και το 72% των νοσηλευτών που έφτασαν το 2023 στη γηραιά ήπειρο.
