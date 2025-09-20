Όραμα Ελπίδας: Δράσεις για την Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντή Δότη Μυελού των Οστών
Όραμα Ελπίδας: Δράσεις για την Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντή Δότη Μυελού των Οστών

Το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντή Δότη Μυελού των Οστών, το Όραμα Ελπίδας διοργανώνει ενημερωτικές και συμμετοχικές δράσεις σε διάφορα σημεία της χώρας

Το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντή Δότη Μυελού των Οστών, το Όραμα Ελπίδας διοργανώνει ενημερωτικές και συμμετοχικές δράσεις σε διάφορα σημεία της χώρας, παράλληλα με την Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδας. Στόχος είναι η ευαισθητοποίηση του κοινού και η ενίσχυση της εθελοντικής δωρεάς, μια πρωτοβουλία που μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική για τη ζωή ασθενών που χρειάζονται μεταμόσχευση.

