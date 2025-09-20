Όραμα Ελπίδας: Δράσεις για την Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντή Δότη Μυελού των Οστών

Το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντή Δότη Μυελού των Οστών, το Όραμα Ελπίδας διοργανώνει ενημερωτικές και συμμετοχικές δράσεις σε διάφορα σημεία της χώρας