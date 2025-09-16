Προδιαβήτης: Η αθόρυβη «βόμβα» που απειλεί την καρδιά – Ο ρόλος της παχυσαρκίας
Ο προδιαβήτης αφορά ήδη τεράστιο μέρος του πληθυσμού, αυξάνει τον κίνδυνο εμφράγματος και άλλων σοβαρών επιπλοκών. Πόσο επικίνδυνη είναι αυτή η «σιωπηλή» κατάσταση και τι μπορούμε να κάνουμε για να την αναστρέψουμε; Ο κ. Αντώνιος Λέπουρας MD, Ειδικός Παθολόγος – Διαβητολόγος, Διευθυντής Παθολογικής-Διαβητολογικής Κλινικής & Διαβητολογικού Κέντρου Metropolitan General, εξηγεί
Όλα τα άτομα που εμφανίζουν σακχαρώδη διαβήτη έχουν περάσει από το στάδιο του προδιαβήτη. Προδιαβήτης χαρακτηρίζεται η κατάσταση κατά την οποία το σάκχαρο του αίματος είναι υψηλότερο από το φυσιολογικό, αλλά όχι τόσο υψηλό, ώστε να διαγνωσθεί ως διαβήτης τύπου 2 και να χρειάζεται φαρμακευτική θεραπεία.
Σχεδόν ένας στους πέντε έφηβους ηλικίας 12-18 ετών και ένας στους τέσσερις νεαρούς ενήλικες ηλικίας 19-34 ετών ζει με προδιαβήτη, σύμφωνα με μια νέα μελέτη του Αμερικανικού CDC με δεδομένα από την Εθνική Έρευνα Εξέτασης Υγείας και Διατροφής που καλύπτει τα έτη 2005-2016 (2018 JAMA icon Pediatrics).
