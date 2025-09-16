Προδιαβήτης: Η αθόρυβη «βόμβα» που απειλεί την καρδιά – Ο ρόλος της παχυσαρκίας

Όλα τα άτομα που εμφανίζουν σακχαρώδη διαβήτη έχουν περάσει από το στάδιο του προδιαβήτη. Προδιαβήτης χαρακτηρίζεται η κατάσταση κατά την οποία το σάκχαρο του αίματος είναι υψηλότερο από το φυσιολογικό, αλλά όχι τόσο υψηλό, ώστε να διαγνωσθεί ως διαβήτης τύπου 2 και να χρειάζεται φαρμακευτική θεραπεία.

Η κατάσταση αυτή αυξάνει όχι μόνο τον κίνδυνο εμφάνισης διαβήτη τύπου 2, αλλά άμεσα και τον καρδιαγγειακό κίνδυνο δηλαδή εμφράγματα, εγκεφαλικά επεισόδια, αιφνίδιο θάνατο και έμμεσα τις μακροχρόνιες δραματικές επιπλοκές του διαβήτη π.χ. νεφρική ανεπάρκεια, οφθαλμοπάθειες, νευροπάθεια, ακρωτηριασμούς κ.λπ.



Σχεδόν ένας στους πέντε έφηβους ηλικίας 12-18 ετών και ένας στους τέσσερις νεαρούς ενήλικες ηλικίας 19-34 ετών ζει με προδιαβήτη, σύμφωνα με μια νέα μελέτη του Αμερικανικού CDC με δεδομένα από την Εθνική Έρευνα Εξέτασης Υγείας και Διατροφής που καλύπτει τα έτη 2005-2016 (2018 JAMA icon Pediatrics).



