Καούρες: Βάλτε τέλος στην ταλαιπωρία με απλούς τρόπους – Πότε να επισκεφθείτε γιατρό
Ξεχάστε την καούρα υιοθετώντας απλές, καθημερινές συνήθειες, που μπορούν να μειώσουν τη συχνότητα και την ένταση των συμπτωμάτων

Βίκυ Βενιού
Η καούρα είναι ένα συχνό φαινόμενο, που ταλαιπωρεί αρκετούς ανθρώπους. Χαρακτηρίζεται από αίσθημα καύσου στο στήθος ή το λαιμό και συνοδεύεται συχνά από ξινή γεύση. Εμφανίζεται όταν το οξύ του στομάχου επιστρέφει στον οισοφάγο, μια πάθηση γνωστή ως παλινδρόμηση οξέος. Η περιστασιακή καούρα δεν συνιστά συνήθως λόγο ανησυχίας, οι συχνές κρίσεις, όμως, μπορούν να οδηγήσουν σε επιπλοκές και ενδέχεται να υποδηλώνουν μια υποκείμενη πάθηση. Ευτυχώς, υπάρχουν διάφοροι αποτελεσματικοί τρόποι για την ανακούφιση της καούρας, όπως φυσικές θεραπείες, μη συνταγογραφούμενα φάρμακα και προσαρμογές στον τρόπο ζωής.

