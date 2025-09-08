Σε ποιο νοσοκομείο λειτουργεί το πρώτο ιατρείο εμβολιασμού στην κύηση



Το πρώτο εξειδικευμένο Ιατρείο Εμβολιασμού στην Κύηση στη χώρα μας ανοίγει τις πόρτες του στο νοσοκομείο «Αλεξάνδρα» για πλήρη ενημέρωση των επαγγελματιών υγείας και των γυναικών κατά την περίοδο της εγκυμοσύνης.

Η Πανεπιστημιακή Κλινική του γυναικολογικού νοσοκομείου διοργανώνει αύριο, Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου, ημερίδα με θέμα τον εμβολιασμό κατά την εγκυμοσύνη στο Αμφιθέατρο του νοσοκομείου, από τις 12:00 έως τις 16:00. Η Ημερίδα απευθύνεται σε επαγγελματίες υγείας και πραγματοποιείται με αφορμή τη λειτουργία του πρώτου Ιατρείου Εμβολιασμού στην Κύηση στη χώρα μας.



