Σε ποιο νοσοκομείο λειτουργεί το πρώτο ιατρείο εμβολιασμού στην κύηση
YGEIAMOU.GR
Εγκυμοσύνη Εμβολιασμοί Νοσοκομείο Αλεξάνδρα

Σε ποιο νοσοκομείο λειτουργεί το πρώτο ιατρείο εμβολιασμού στην κύηση

Στη χώρα μας συστήνονται και παρέχονται δωρεάν τρία εμβόλια κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, προστατεύοντας τις έγκυες και μεταδίδοντας αντισώματα στο έμβρυο

Σε ποιο νοσοκομείο λειτουργεί το πρώτο ιατρείο εμβολιασμού στην κύηση
ygeiamou.gr team
1 ΣΧΟΛΙΟ


Το πρώτο εξειδικευμένο Ιατρείο Εμβολιασμού στην Κύηση στη χώρα μας ανοίγει τις πόρτες του στο νοσοκομείο «Αλεξάνδρα» για πλήρη ενημέρωση των επαγγελματιών υγείας και των γυναικών κατά την περίοδο της εγκυμοσύνης.

Η Πανεπιστημιακή Κλινική του γυναικολογικού νοσοκομείου διοργανώνει αύριο, Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου, ημερίδα με θέμα τον εμβολιασμό κατά την εγκυμοσύνη στο Αμφιθέατρο του νοσοκομείου, από τις 12:00 έως τις 16:00. Η Ημερίδα απευθύνεται σε επαγγελματίες υγείας και πραγματοποιείται με αφορμή τη λειτουργία του πρώτου  Ιατρείου Εμβολιασμού στην Κύηση στη χώρα μας.

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr

ygeiamou.gr team
1 ΣΧΟΛΙΟ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης